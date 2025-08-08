Nuovo passo avanti per il calcio giovanile campano: Michele Tonchino, attaccante classe 2012 cresciuto nella scuola calcio Boca Soccer di Poggiomarino, entra ufficialmente a far parte della Casertana FC. Il giovane talento vestirà la maglia rossoblù nella stagione 2025/2026, partecipando al campionato Under 14 Nazionale, tra i più competitivi del settore giovanile italiano.

Un talento cresciuto in casa

Nato e formatosi calcisticamente nel vivaio del Boca Soccer, Tonchino ha dimostrato fin dai primi anni una spiccata propensione offensiva, unita a tecnica e determinazione.

Il passaggio alla Casertana rappresenta il primo vero salto in una società professionistica, offrendo l’opportunità di misurarsi con i migliori pari età a livello nazionale.

La soddisfazione del Boca Soccer

Il trasferimento è stato accolto con entusiasmo dall’ambiente di Poggiomarino.

La dirigenza del Boca Soccer ha commentato:

“Michele è un ragazzo che ha sempre lavorato con serietà e passione. Questa chiamata è il giusto premio per l’impegno che ha mostrato in ogni allenamento e partita. Siamo orgogliosi di vederlo approdare in una realtà così importante e continueremo a seguirlo con affetto”.

Un trampolino verso il professionismo

L’Under 14 Nazionale è spesso il primo palcoscenico in cui i giovani calciatori entrano nel radar degli osservatori delle squadre di Serie A e B. Per Tonchino, l’esperienza in rossoblù sarà un banco di prova decisivo per crescere tecnicamente e mentalmente, con l’obiettivo di scalare i livelli del calcio professionistico.