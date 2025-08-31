Momenti di paura ieri sera sul lungomare di via Marina Nuova a Montecorice nella frazione di Agnone, durante il concerto di Raphael Gualazzi. Una parte della struttura in ferro che sosteneva l’impianto luci è improvvisamente crollata mentre l’artista si esibiva sul palco.

Nessun ferito tra pubblico e musicisti

Nonostante l’improvvisa caduta, fortunatamente non si registrano feriti né tra i musicisti né tra gli spettatori presenti all’evento. Molti hanno immortalato la scena con i telefoni cellulari, e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social.

Concerto interrotto per sicurezza

L’esibizione è stata sospesa in via precauzionale, in attesa delle verifiche sulla stabilità delle strutture rimaste in piedi. Sul posto sono intervenuti tecnici e addetti alla sicurezza per mettere in sicurezza l’area.

Cause del crollo ancora da accertare

Resta da chiarire cosa abbia provocato il cedimento della struttura metallica. Tra le ipotesi al vaglio, possibili difetti di montaggio o sollecitazioni dovute al vento. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire le responsabilità.

Testimonianze

“È stato spaventoso – racconta una spettatrice – per puro miracolo non è successa una tragedia”.