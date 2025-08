Attimi di paura questa mattina a Torre Annunziata, dove il tetto di una stanza della postazione del 118 è improvvisamente crollato. L’episodio si è verificato intorno a metà giornata, all’interno della stanza destinata al medico di turno, che è riuscito a mettersi in salvo pochi istanti prima del cedimento.

Il crollo e la prontezza del medico

Secondo una prima ricostruzione, il medico avrebbe avvertito strani scricchiolii provenire dal soffitto e, allarmato dalla situazione, ha deciso di lasciare immediatamente la stanza. Una scelta provvidenziale: il solaio ha ceduto poco dopo, causando il crollo parziale della copertura. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Struttura già segnalata per criticità

L’edificio che ospita la postazione del 118 era già stato oggetto di precedenti segnalazioni per carenze strutturali. Dopo l’incidente, la struttura è stata evacuata e transennata in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i tecnici del Comune e le forze dell’ordine, incaricati di accertare le cause del crollo e verificare la stabilità dell’intero complesso.

Servizio di emergenza trasferito temporaneamente

Per garantire la continuità operativa, i servizi di emergenza sanitaria sono stati temporaneamente trasferiti in una sede alternativa. L’intervento è stato predisposto in tempi rapidi per evitare interruzioni nell’assistenza sul territorio.

Cresce la preoccupazione tra il personale sanitario

L’incidente ha riacceso l’attenzione sulle condizioni critiche delle strutture sanitarie locali. Numerosi operatori denunciano da tempo situazioni di degrado e mancanza di manutenzione nelle sedi assegnate al servizio di emergenza. Le indagini avviate dalle autorità competenti chiariranno se il crollo possa essere attribuito a negligenze o mancati interventi di messa in sicurezza.