Attimi di paura nel primo pomeriggio lungo la costa di Vico Equense, dove uno smottamento ha interessato un costone a picco sul mare, in un tratto frequentato da numerose imbarcazioni da diporto e vicino a una spiaggia. Il crollo ha provocato un forte boato e una densa nube di polvere, visibile anche a distanza, generando allarme tra i bagnanti presenti in zona. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a persone o imbarcazioni.

Le parole del sindaco

Il sindaco Peppe Aiello ha commentato l’accaduto con un post su Facebook:

«Una nuvola di polvere si è sollevata a seguito di uno smottamento. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della Polizia municipale. L’area interessata è quella nei pressi dello Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta di Sorrento, e non si registrano danni a persone o cose».

Accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e la Polizia municipale per delimitare l’area e verificare le condizioni di sicurezza del costone. La zona interessata, vicina allo Scoglio della Nave, è molto frequentata soprattutto durante la stagione estiva.