Il Ferragosto a Ferrandina, in provincia di Matera, si è trasformato in tragedia a causa del maltempo. Nel pomeriggio, un violento temporale ha colpito la zona e un fulmine ha centrato un albero all’interno dell’area picnic del Parco locale, provocandone il crollo. Il tronco, pesante e improvvisamente spezzato, è precipitato su un’auto in transito. All’interno della vettura si trovavano quattro ragazzi che stavano rientrando dopo una giornata di festa.

L’impatto è apparso devastante: Nicola Pipio, ventinovenne originario della zona, è morto sul colpo, mentre gli altri tre giovani hanno riportato gravi ferite e sono immediatamente soccorsi. I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le vittime dalle lamiere contorte.

La Protezione Civile aveva diramato già in mattinata un’allerta meteo di livello giallo per il versante tirrenico della Basilicata, con avvisi analoghi anche per Campania, Sicilia e Calabria, in vigore almeno fino a sabato sera. Nonostante le precauzioni, la violenza del temporale e l’imprevedibilità dei fulmini hanno trasformato un momento di spensieratezza in un dramma che ha scosso profondamente la comunità locale.