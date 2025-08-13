Profondo dolore nella comunità di Barra, quartiere di Napoli Est, per la scomparsa di Cristian Sorrentino, calciatore 18enne della prima squadra del Centro Ester. Il giovane era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale all’inizio di agosto e, dopo giorni di ricovero, è deceduto l’11 agosto 2024, nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo.

Un sogno interrotto troppo presto

Cristian aveva iniziato la sua carriera nella Under 18 del Centro Ester Carioca e, da luglio, era entrato a far parte della prima squadra, coronando il sogno di giocare tra i “grandi”.

La società, in un commosso messaggio sui social, lo ha ricordato come “un ragazzo determinato, sempre sorridente e animato da una grande passione per il calcio”.

Il cordoglio del Centro Ester e della comunità

Il Centro Ester e la FC Barrese Ester hanno espresso le più sentite condoglianze alla famiglia:

“Ci stringiamo con affetto e commozione ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Riposa in pace, campione”.

Nei giorni successivi all’incidente, compagni di squadra, amici e cittadini avevano pregato per la sua guarigione, sperando in un miglioramento delle condizioni cliniche. Purtroppo, la notizia della morte ha spento quella speranza, lasciando un grande vuoto nella comunità sportiva e nel quartiere.

Una perdita che lascia il segno

Il ricordo di Cristian Sorrentino resterà vivo tra chi lo ha conosciuto in campo e fuori. La sua determinazione e la gioia con cui affrontava ogni allenamento saranno l’eredità morale per i compagni e per le future generazioni del Centro Ester.