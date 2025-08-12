I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato Vittorio Miniero, 24 anni, residente a Casalnuovo e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il controllo in via Don Minzoni

Il giovane è fermato mentre percorreva via Don Minzoni a bordo della propria auto, guidata da un uomo di 43 anni di origine dominicana. Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato 12 dosi di cocaina e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Nelle tasche di Miniero rinvenuto anche un biglietto da visita di un hotel di Varcaturo, in via Ripuaria.

La scoperta in hotel

Il particolare ha spinto i carabinieri a estendere la perquisizione all’albergo dove il 24enne alloggiava da alcuni giorni. All’interno della stanza numero 247, nascosto in uno zaino riposto nell’armadio, sono trovati 200 grammi di cocaina già confezionata per la vendita al dettaglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Perquisizione in casa e ulteriori sequestri

La perquisizione è proseguita nell’abitazione di Miniero, dove, in uno sgabuzzino, sono rinvenute altre 4 dosi della stessa sostanza stupefacente.

Denuncia per il passeggero

Il 43enne che era con lui è stato denunciato per violazione del testo unico sull’immigrazione, poiché irregolare sul territorio nazionale.