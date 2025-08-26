Grazie al sistema di videosorveglianza installato in Piazza Giovanni Paolo II a Ottaviano, la Polizia Municipale ha individuato due giovani che, a bordo di una moto con marmitta modificata e particolarmente rumorosa, hanno disturbato la quiete dei residenti nelle ore serali.

L’intestatario del veicolo, residente a San Giuseppe Vesuviano, sarà sanzionato e convocato dalle autorità competenti. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla necessità di garantire il rispetto delle regole di convivenza civile e la tutela del riposo dei cittadini.

Il sindaco Biagio Simonetti ha commentato con fermezza:

«Ad Ottaviano non c’è spazio per comportamenti incivili. Chi non rispetta le norme e il diritto al riposo dei residenti non è il benvenuto. È in famiglia che si forma il senso civico: i genitori hanno la responsabilità di trasmettere valori di rispetto e non di tollerare atteggiamenti che arrecano danno agli altri».

Videosorveglianza e controlli: la linea dura del Comune di Ottaviano

L’amministrazione comunale conferma la volontà di intensificare i controlli attraverso le telecamere già installate nei punti strategici della città. La lotta ai rumori molesti e al mancato rispetto delle regole è considerata una priorità per preservare la vivibilità del territorio.