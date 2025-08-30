Macabra scoperta nel parco urbano di San Marzano sul Sarno, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un piccolo laghetto-stagno.

L’identità della vittima

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un 47enne extracomunitario senza fissa dimora. L’uomo era conosciuto in zona proprio per la sua condizione di disagio.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti:

gli agenti della Polizia Municipale;

i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma;

i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore.

Le ipotesi al vaglio

Al momento non si esclude la morte per annegamento, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire con precisione le cause del decesso.

Articoli CorrelatiALTRO DALL'AUTORE