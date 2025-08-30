Macabra scoperta nel parco urbano di San Marzano sul Sarno, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno di un piccolo laghetto-stagno.
L’identità della vittima
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un 47enne extracomunitario senza fissa dimora. L’uomo era conosciuto in zona proprio per la sua condizione di disagio.
I soccorsi e i rilievi
Sul posto sono intervenuti:
gli agenti della Polizia Municipale;
i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma;
i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore.
Le ipotesi al vaglio
Al momento non si esclude la morte per annegamento, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire con precisione le cause del decesso.