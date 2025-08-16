Resta avvolta nel mistero la vicenda del corpo senza vita ritrovato lungo la Statale Cilentana, nei pressi dello svincolo di Policastro, a Sapri. Si tratta di un uomo di circa 65 anni, probabilmente di nazionalità italiana, il cui cadavere è scoperto adagiato contro un guardrail poco dopo le 9.30. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito, che hanno notato la presenza del corpo sul ciglio della strada.

Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente intervenuti i carabinieri della provincia di Salerno e il magistrato di turno, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze. La salma è trasferita all’obitorio dell’ospedale di Sapri, dove rimarrà fino all’esecuzione dell’autopsia, fissata per lunedì 18 agosto. Gli inquirenti stanno cercando immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e chiarire le cause del decesso.

A rendere la giornata ancora più drammatica, poco distante dal punto del ritrovamento si è verificato, nelle stesse ore, un incidente mortale che ha coinvolto un altro 65enne, originario di Benevento. L’uomo, in sella alla sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da accertare, finendo rovinosamente a terra. Due episodi tragici, avvenuti a breve distanza e nello stesso arco di tempo, che hanno scosso profondamente la comunità locale.