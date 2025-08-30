Rinvenuto senza vita Luigi Rossetti, 48 anni, gommista originario di Apice, nel Sannio. L’uomo era scomparso da ieri, quando aveva lasciato la propria abitazione per un giro in moto senza fare più ritorno.

La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi grazie a un giovane agricoltore che stava lavorando nei campi adiacenti al raccordo autostradale Castel del Lago – Benevento, in territorio comunale di Venticano.

La dinamica della scoperta

Il ragazzo, durante le operazioni agricole, ha notato prima una moto BMW riversa tra le zolle di terra e, poco dopo, il corpo del motociclista steso sulla carreggiata in direzione Benevento. Immediatamente ha allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e il personale Anas. Nonostante l’intervento tempestivo, per il 48enne non c’era ormai nulla da fare.

Indagini in corso sulla tragedia

La salma di Luigi Rossetti è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le cause effettive del decesso.

Il gommista, molto conosciuto ad Apice, lascia la moglie e una bambina. La comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di un uomo stimato e appassionato di motociclismo.