Un episodio insolito ha animato il primo pomeriggio di oggi al McDonald’s di Pompei, a pochi passi dal Santuario. Secondo le testimonianze, una giovane coppia, dopo aver consumato il pasto, si è diretta verso i servizi igienici femminili, rimanendovi chiusa per circa venti minuti. L’attesa ha suscitato imbarazzo e commenti tra clienti e personale.

«Li ho visti baciarsi al tavolo, poi sono entrati insieme in bagno – racconta una testimone – all’inizio pensavo che qualcuno si fosse sentito male, perché lui è uscito sudato e affaticato».

Molti hanno subito intuito cosa stesse accadendo: «Io lo avevo immaginato subito», confida un’altra cliente. Nel frattempo, fuori dalla porta, si era formata una fila di persone in attesa.

A risolvere la situazione è stato il responsabile del locale, che ha bussato energicamente alla porta, permettendo alla coppia di uscire senza particolare imbarazzo, tra sorrisi e mezzi sorrisi dei presenti.

«Lavoro qui da anni e non avevo mai assistito a una cosa del genere», ammette una dipendente ancora sorpresa. Dopo qualche momento di stupore, la vita nel locale è tornata alla normalità, anche se l’episodio rimarrà sicuramente nei racconti di chi vi ha assistito.