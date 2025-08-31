I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta hanno denunciato due persone, un uomo di 47 anni e una donna di 83, per reati legati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alla vendita di prodotti con marchi contraffatti.
Il sequestro durante i controlli
Nel corso di un controllo a San Nicola la Strada, i militari hanno fermato il 47enne trovandolo in possesso di 17 pacchetti di sigarette con marchi falsificati, privi del contrassegno dei Monopoli di Stato. Secondo gli accertamenti, i pacchetti erano stati acquistati poco prima dall’anziana residente in zona.
Perquisizione e ritrovamenti
La successiva perquisizione dell’abitazione dell’83enne ha permesso di rinvenire:
366 pacchetti di sigarette contraffatte;
un’agenda con annotazioni riconducibili all’attività illecita;
70 euro in contanti, ritenuti provento della vendita clandestina.
Denuncia e reati contestati
I due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per:
contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
ricettazione;
commercio di prodotti con marchi contraffatti.
L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso le attività illecite legate al commercio di tabacchi e prodotti falsificati, con controlli mirati sul territorio per prevenire la vendita clandestina.