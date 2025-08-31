I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta hanno denunciato due persone, un uomo di 47 anni e una donna di 83, per reati legati al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e alla vendita di prodotti con marchi contraffatti.

Il sequestro durante i controlli

Nel corso di un controllo a San Nicola la Strada, i militari hanno fermato il 47enne trovandolo in possesso di 17 pacchetti di sigarette con marchi falsificati, privi del contrassegno dei Monopoli di Stato. Secondo gli accertamenti, i pacchetti erano stati acquistati poco prima dall’anziana residente in zona.

Perquisizione e ritrovamenti

La successiva perquisizione dell’abitazione dell’83enne ha permesso di rinvenire:

366 pacchetti di sigarette contraffatte;

un’agenda con annotazioni riconducibili all’attività illecita;

70 euro in contanti, ritenuti provento della vendita clandestina.

Denuncia e reati contestati

I due soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per:

contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

ricettazione;

commercio di prodotti con marchi contraffatti.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso le attività illecite legate al commercio di tabacchi e prodotti falsificati, con controlli mirati sul territorio per prevenire la vendita clandestina.