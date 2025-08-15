La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per l’intera giornata di venerdì 16 agosto. L’allerta riguarda piogge e temporali su tutto il territorio regionale, con validità dalle 00:00 alle 23:59.
Precipitazioni improvvise e fenomeni intensi
Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le precipitazioni saranno rapide e di difficile previsione, con possibili picchi di intensità soprattutto tra le 12:00 e le 23:59.
Sono previste anche grandinate, fulmini e raffiche di vento.
Rischio idrogeologico e possibili danni
La Protezione Civile avverte che i fenomeni previsti possono causare:
Allagamenti in aree urbane e zone depresse
Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua
Scorrimento superficiale delle acque sulle strade
Caduta massi e frane
Danni a coperture e strutture esposte a vento e moto ondoso
Raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini
Ai Comuni viene richiesto di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in atto le misure previste dai piani comunali di protezione civile, inclusa la verifica del verde pubblico.
La cittadinanza è invitata a prestare massima attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale.