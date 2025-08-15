La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per l’intera giornata di venerdì 16 agosto. L’allerta riguarda piogge e temporali su tutto il territorio regionale, con validità dalle 00:00 alle 23:59.

Precipitazioni improvvise e fenomeni intensi

Secondo le valutazioni del Centro Funzionale, le precipitazioni saranno rapide e di difficile previsione, con possibili picchi di intensità soprattutto tra le 12:00 e le 23:59.

Sono previste anche grandinate, fulmini e raffiche di vento.

Rischio idrogeologico e possibili danni

La Protezione Civile avverte che i fenomeni previsti possono causare:

Allagamenti in aree urbane e zone depresse

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua

Scorrimento superficiale delle acque sulle strade

Caduta massi e frane

Danni a coperture e strutture esposte a vento e moto ondoso

Raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini

Ai Comuni viene richiesto di attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e di mettere in atto le misure previste dai piani comunali di protezione civile, inclusa la verifica del verde pubblico.

La cittadinanza è invitata a prestare massima attenzione alle comunicazioni ufficiali della Sala Operativa Regionale.