Pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 653 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria – ruolo maschile – suddivisi in due distinte procedure selettive. Il concorso è riservato sia ai volontari con esperienza nelle Forze Armate sia ai cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti.

Posti disponibili

Totale posti a concorso: 653, così distribuiti:

391 posti riservati a:

Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) o in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) con almeno 12 mesi di servizio;

Volontari in ferma prefissata in congedo (VFP1 e VFP4) che abbiano completato almeno 12 mesi di servizio.

262 posti accessibili tramite concorso pubblico, aperti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti.

Requisiti generali

Per partecipare è necessario:

Essere cittadino italiano;

Godere dei diritti civili e politici;

Aver compiuto 18 anni e non aver superato il limite di età stabilito dal bando alla data di scadenza per la presentazione della domanda;

Possedere i requisiti di condotta e moralità previsti dall’art. 35, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 443/1992;

Essere fisicamente e psicologicamente idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, secondo quanto previsto dagli articoli 122-125 del D.Lgs. 443/1992 e dal decreto del Capo Dipartimento del 24 settembre 2024.

Requisiti specifici per titolo di studio

Per candidati in servizio o in congedo al 31 dicembre 2020 (lettera a del bando):

→ Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media).

Per candidati arruolati dal 1° gennaio 2021 (lettera a) e per candidati della procedura aperta a tutti (lettera b):

→ Diploma di scuola secondaria di secondo grado, valido per l’accesso ai corsi universitari.

→ È ammessa la partecipazione anche a chi conseguirà il diploma entro la data della prova scritta.

Scadenza per la presentazione della domanda

Il termine per l’invio della domanda è fissato al 12 settembre 2025.