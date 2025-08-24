Il preside dell’Istituto “A. De Curtis” di Palma Campania, Domenico Balbi, è finito al centro di una polemica per un presunto commento spiacevole sulla comunità bengalese. A intervenire in sua difesa è il Gruppo consiliare Palma di tutti – Liberi e forti, che parla di un attacco pretestuoso: “A nostro avviso si tratta di un attacco del tutto pretestuoso, il contenuto oggetto di polemica, infatti, non presenta alcun carattere razzista. Colpire con un titolo sensazionalistico un dirigente scolastico stimato e rispettato dalla comunità non aiuta a fare chiarezza né a combattere il razzismo”.