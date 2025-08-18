Un tragico incidente ha spezzato la vita di Marco Zampilli, 42 anni, residente a Roma, che si trovava in vacanza nel Basso Salento. L’uomo è rimasto colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la strada statale 275, nel tratto tra Nociglia e Surano, in una zona interessata da un forte temporale. Secondo le prime ricostruzioni, il fulmine ha centrato la moto di Zampilli, sbalzandolo violentemente e causando la morte sul colpo. L’impatto è stato così improvviso e violento da non lasciare scampo al turista, che stava godendosi la vacanza nel Salento.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri locali, che hanno delimitato l’area, e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire con precisione la dinamica del drammatico episodio, anche alla luce delle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la zona.

Amici e familiari del 42enne sono avvisati della tragedia: il lutto ha immediatamente colpito la comunità di vacanzieri e i residenti locali, segnando profondamente la piccola comunità salentina.

Questo incidente ricorda come le condizioni meteorologiche avverse, soprattutto durante i temporali estivi, possano diventare estremamente pericolose, anche per chi si trova all’aperto o su veicoli a due ruote.