La Polizia di Stato ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Avvocata e Vicaria a Napoli, mirato al contrasto della devianza giovanile e alla compravendita di sostanze stupefacenti.

Arresto e denunce

Durante le attività gli agenti hanno controllato numerose persone. Nel corso di una perquisizione, un 21enne bulgaro ha aggredito i poliziotti ed è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato inoltre denunciato per detenzione illecita di munizionamento, poiché trovato in possesso di una cartuccia calibro 9.

Sequestro di hashish

Sempre nell’ambito dei controlli, nelle aree comuni di uno stabile situato nel quartiere Avvocata, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 grammi di hashish.

Le indagini proseguono per risalire ai responsabili dello stoccaggio della sostanza stupefacente.