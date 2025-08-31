Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha indetto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 102 figure professionali tra diplomati e laureati. I contratti previsti possono essere a tempo determinato o indeterminato, con inserimenti presso diverse sedi distribuite sul territorio nazionale.
La scadenza per presentare la domanda di partecipazione varia in base al profilo, con termini compresi tra il 4 e il 6 settembre 2025.
Profili richiesti e sedi disponibili
Le posizioni aperte sono suddivise come segue:
44 Ricercatori di III livello
Sedi: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Catanzaro, Cosenza, Firenze, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Potenza, Terni, Torino, Trapani, Roma.
36 Collaboratori tecnici
21 per gestione gare e contratti pubblici
8 per amministratori di sistema (Linux e reti)
3 per prevenzione e sicurezza
3 per l’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri
1 per l’Istituto di Nanotecnologia
Sedi: Milano, Pisa, Roma, Bari, Biella, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Genova, Lecce, Napoli, Parma, Potenza, Ravenna.
22 Collaboratori di amministrazione (VII livello, categorie protette)
Sedi: Catania, Roma, Lecce, Napoli.
4 Tecnologi di III livello
Sedi: Bari, Firenze, Potenza.
Requisiti di accesso
Per candidarsi è necessario rispettare i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici:
cittadinanza italiana o UE;
maggiore età;
regolarità con gli obblighi di leva;
assenza di condanne penali che impediscano l’accesso alla PA;
godimento dei diritti civili e politici.
Inoltre, sono richiesti:
diploma o laurea negli indirizzi specificati dal bando;
conoscenza della lingua inglese;
competenze informatiche di base;
per alcuni profili, esperienza specifica o dottorato di ricerca.
Modalità di selezione
La selezione dei candidati avverrà tramite:
Valutazione dei titoli;
Prova scritta;
Prova orale, con verifica anche delle competenze linguistiche (inglese) e informatiche.
Come presentare domanda
Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale inPA, seguendo le istruzioni riportate nel bando ufficiale.
Le scadenze per l’invio delle domande sono comprese tra il 4 e il 6 settembre 2025, a seconda della posizione per cui ci si candida.