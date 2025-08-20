La circolazione ferroviaria sulla linea Circumvesuviana è rimasta sospesa qualche ora nel tratto compreso tra Torre del Greco e Torre Annunziata a causa di un incendio divampato nei pressi della stazione di Via Monaci, nel comune di Torre del Greco (Napoli).
La comunicazione di EAV
L’Ente Autonomo Volturno (EAV), società che gestisce le linee vesuviane, ha reso noto che:
i treni in partenza da Napoli verso Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata hanno limitato la corsa a Torre del Greco;
i convogli provenienti da Sorrento e Poggiomarino hanno invece terminato la corsa a Torre Annunziata.
La decisione è stata necessaria per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario.
Ripristino del servizio
Nel corso del pomeriggio la circolazione è progressivamente ripresa, con il ritorno alla normalità sulle linee interessate.