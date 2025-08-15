Ferragosto amaro per chi ha viaggiato sulle linee della Circumvesuviana. Il comitato “No al Taglio dei Treni della Circumvesuviana”, che riunisce numerosi pendolari, ha denunciato in una nota una giornata segnata da ritardi e soppressioni di corse, definendola “un Ferragosto da incubo” per turisti e lavoratori.

Secondo il comitato, l’Eav non sarebbe riuscita a garantire un servizio regolare neppure in un giorno di forte affluenza turistica, con disagi che hanno coinvolto non solo i visitatori diretti alle località vesuviane, ma anche chi, pur in piena festività, si è spostato per motivi di lavoro. La situazione, affermano i rappresentanti dei pendolari, alimenta la preoccupazione in vista della ripresa delle attività a pieno regime e dell’imminente apertura delle scuole.

Nella stessa nota, il comitato invita i vertici di Eav a valutare seriamente la proposta già avanzata per la definizione di una nuova programmazione del servizio, frutto di un percorso condiviso con chi utilizza quotidianamente la rete ferroviaria. L’obiettivo, sottolineano i pendolari, è arrivare a un’organizzazione più affidabile e capace di rispondere alle esigenze reali dell’utenza.