Seconda aggressione in pochi giorni per lo youtuber Cicalone alla stazione Garibaldi di Napoli. A denunciare l’episodio è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli tramite un post su Facebook: “Nuova aggressione a Cicalone alla stazione Garibaldi di Napoli. Evelina, la videomaker, è caduta e si è fatta male”.

L’episodio

La nuova aggressione arriva a distanza di pochi giorni dal precedente episodio, avvenuto il 26 luglio 2025, sempre nello stesso luogo.

Nelle storie pubblicate su Instagram, Cicalone ha commentato:

“Ritorno a Napoli, nuova aggressione”.

Lo youtuber ha poi precisato che l’aggressore si è scagliato contro la videomaker Evelina, facendola cadere e ferendola, nonostante fosse lui stesso a tenere una videocamera.

“Perché non ha aggredito me? La videocamera la tenevo anche io”, ha sottolineato.

Indagini e contesto

Non sono ancora stati diffusi dettagli sull’identità dell’aggressore o sul movente. Le autorità stanno valutando eventuali collegamenti tra i due episodi avvenuti a breve distanza di tempo nello stesso luogo.