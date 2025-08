Un grave episodio si è verificato nella giornata di ieri lungo la Strada Statale 268, in direzione Angri, nei pressi della stazione di servizio Q8, zona Pomigliano d’Arco. Un automobilista ha segnalato il lancio di un sasso da un cavalcavia, che per fortuna non ha colpito alcun veicolo in transito. Il cittadino, che ha immediatamente informato le forze dell’ordine, ha successivamente riferito l’accaduto al deputato Francesco Emilio Borrelli. “Il sasso è atterrato pochi metri prima del mio passaggio. Stamattina, ripassando dallo stesso punto, l’ho visto ancora lì, sul ciglio della carreggiata”, ha scritto l’automobilista, allegando anche una fotografia.

L’intento della segnalazione è quello di avvisare gli utenti della strada a prestare massima attenzione nel tratto indicato, in attesa di un intervento delle autorità competenti.

Il lancio di oggetti da cavalcavia rappresenta un gesto di estrema pericolosità, con conseguenze potenzialmente drammatiche. L’auspicio è che venga al più presto individuato l’autore e che si adottino misure preventive per evitare il ripetersi di simili episodi.