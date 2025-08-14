A seguito della riunione in Prefettura a Napoli, l’emergenza incendi sul Vesuvio è ufficialmente terminata. Il Presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca, ha sottolineato:

“Siamo soddisfatti, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Restano in corso bonifiche e controlli capillari per garantire la sicurezza del territorio. La protezione del Vesuvio è una responsabilità condivisa.”

Avvertenze per il pubblico:

La rete sentieristica del Parco resterà temporaneamente chiusa nelle zone interessate dagli incendi.

La riapertura dei sentieri avverrà solo dopo sopralluoghi tecnici e bonifica completa.

Anche piccoli gesti fanno la differenza: evitare comportamenti imprudenti, segnalare principi d’incendio e rispettare le indicazioni delle autorità contribuisce alla tutela del patrimonio naturale.

Il Parco ricorda che la collaborazione di tutti è fondamentale per preservare uno dei simboli naturali più preziosi d’Italia.