Via alle iscrizioni per cento docenti beta tester di FADventure, la piattaforma di apprendimento dedicata ai temi del Programma Nazionale “Scuola e Competenze 2021-2027”, che integra elementi di gamification per una formazione più dinamica e coinvolgente.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità esclusiva per i docenti interessati a esplorare in anteprima un nuovo approccio formativo, contribuendo attivamente al suo perfezionamento. I beta tester avranno il compito di navigare nella piattaforma, interagire con i contenuti e fornire feedback dettagliati per ottimizzare l’esperienza utente in vista del lancio ufficiale.

Il contributo di tutte e di tutti sarà cruciale per assicurare l’efficacia di FADventure e promuovere un ambiente di apprendimento all’avanguardia.

Invitiamo i docenti che desiderano partecipare a questa fase di sviluppo a iscriversi tramite il seguente link: https://indireperilpnscuola.indire.it/fad/