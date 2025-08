Un nuovo episodio di violenza contro gli animali scuote la periferia di Napoli. A Ponticelli, lungo la rampa della strada statale 162 Dir nei pressi del Centro Direzionale, due individui sono stati ripresi mentre trascinavano un cavallo con uno scooter in corsa, obbligando l’animale a galoppare sull’asfalto, senza alcuna protezione o controllo.

Il video, registrato da alcuni cittadini e diffuso sui social, è inviato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato pubblicamente il fatto e segnalato il materiale alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Una scena che indigna

Nel filmato si vedono chiaramente due uomini a bordo di uno scooter, senza casco né protezioni, mentre costringono un cavallo a seguirli lungo una strada urbana, in mezzo al traffico e al degrado ambientale della zona.

«Non è folklore, è violenza», ha dichiarato Borrelli, da anni attivo sul territorio contro l’illegalità. «Atti come questo rappresentano un grave pericolo per la sicurezza pubblica, oltre a essere un segno tangibile del totale disprezzo per la legalità e per il benessere degli animali».

Borrelli: «Serve una risposta forte, non solo emergenziale»

Il deputato ha invocato provvedimenti urgenti: «Chi si rende responsabile di simili comportamenti deve essere identificato, multato, denunciato, e devono essere sequestrati sia i veicoli che gli animali coinvolti. Le strade non possono trasformarsi in giungle senza regole».

Borrelli ha infine sottolineato l’importanza di un intervento strutturale e non solo episodico, per contrastare una situazione che, in alcuni quartieri, sembra ormai fuori controllo.