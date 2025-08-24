Tragedia nella notte in via Vittorio Emanuele a Bellona, dove un incendio divampato all’interno di un’abitazione ha provocato la morte di un uomo di 47 anni.

Le fiamme nella notte

Il rogo è scoppiato in un edificio di due piani, interessando in particolare il primo. I residenti della zona, allarmati dal fumo e dalle fiamme, hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera struttura, insieme ai carabinieri della stazione di Vitulazio, incaricati dei rilievi.

Il ritrovamento del corpo

Durante il sopralluogo, i soccorritori hanno scoperto il corpo carbonizzato della vittima in una delle stanze al primo piano. L’uomo, celibe e disoccupato, viveva da solo. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa degli accertamenti medico-legali.

Le prime ipotesi sulle cause

Dai rilievi iniziali non sono emersi elementi che possano far pensare a un’origine dolosa. Le indagini, al momento, si concentrano su una probabile causa accidentale, forse legata a un corto circuito o a un malfunzionamento domestico.

La comunità di Bellona è sotto shock per la tragedia, che ha spezzato la vita di un uomo conosciuto in paese.