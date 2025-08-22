Torna anche nel 2025 la Carta Dedicata a Te, il bonus alimentare da 500 euro pensato per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economica.

Si tratta di una carta prepagata elettronica Postepay, caricata una sola volta, destinata ai nuclei con almeno tre componenti e un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Secondo le stime, i potenziali beneficiari saranno oltre 1,1 milioni di famiglie.

Novità 2025: cosa cambia

Rispetto allo scorso anno, ci sono alcune modifiche importanti:

stop alle spese per carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici;

avvio posticipato a ottobre 2025;

utilizzo esclusivo per generi alimentari di prima necessità (escluse bevande alcoliche).

Oltre al contributo economico, la carta garantisce anche uno sconto del 15% nei negozi convenzionati Mastercard aderenti all’iniziativa.

Quando arriva e come usarla

Il decreto è in fase di controllo e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ecco le date chiave:

ottobre 2025: avvio della misura e distribuzione delle card;

entro 16 dicembre 2025: obbligo di effettuare il primo pagamento;

entro 28 febbraio 2026: scadenza ultima per spendere l’intero importo.

La carta non può essere ricaricata né usata per prelievi in contanti.

Chi ha diritto alla Carta Dedicata a Te

Il bonus da 500 euro spetta a:

nuclei familiari residenti in Italia con ISEE fino a 15.000 euro;

famiglie con almeno tre componenti, con priorità a quelle con figli minori.

Sono invece esclusi i percettori di altre forme di sostegno economico, tra cui:

Assegno di inclusione;

Carta acquisti;

sussidi regionali o comunali;

NASpI e Dis-Coll;

cassa integrazione o mobilità.

Come avviene l’assegnazione

Non è necessario presentare domanda. Il meccanismo funziona così:

INPS individua i beneficiari e invia l’elenco ai Comuni.

I Comuni verificano posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità.

Le famiglie selezionate ricevono una comunicazione ufficiale dal Comune con le istruzioni per il ritiro presso Poste Italiane.

Per ritirare la carta serviranno:

documento di identità;

codice fiscale;

comunicazione di assegnazione ricevuta dal Comune.

Come funziona la carta

La Carta Dedicata a Te è emessa da Poste Italiane tramite circuito Mastercard e funziona come un normale bancomat con PIN personale. Può essere utilizzata solo presso i negozi convenzionati per l’acquisto di alimenti essenziali.