Nel 2025 tornano due importanti misure di sostegno economico per le famiglie italiane: la Carta “Dedicata a Te” e la Carta Acquisti bimestrale. Entrambe sono carte prepagate ricaricate dallo Stato, pensate per aiutare chi ha redditi bassi a far fronte a spese alimentari e bollette.

In questo articolo ti spieghiamo come funzionano, chi ne ha diritto, quando arrivano e come richiederle.

Carta “Dedicata a Te” 2025: 500 euro per famiglie con ISEE basso

Cos’è

La Carta “Dedicata a Te” è una Postepay prepagata che nel 2025 viene ricaricata con 500 euro una tantum destinati esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

A chi spetta

La carta viene assegnata in automatico dall’INPS ai nuclei familiari che rispettano questi requisiti:

ISEE fino a 15.000 euro

Famiglie con almeno 3 componenti

Nessun altro sostegno economico in corso (es. Reddito di cittadinanza, NASpI, Carta Acquisti)

Non serve fare domanda: i Comuni informeranno direttamente i beneficiari.

Quando arriva

Le carte saranno distribuite a partire dall’autunno 2025.

Se avevi già ricevuto la Carta nel 2024, sarà ricaricata automaticamente senza bisogno di ritirarla di nuovo.

Scadenze da ricordare

Prima attivazione obbligatoria entro il 16 dicembre 2025, altrimenti si perde il beneficio.

Validità fino al 28 febbraio 2026.

Carta Acquisti 2025: 80 euro ogni due mesi

Cos’è

La Carta Acquisti è una carta elettronica ricaricata con 80 euro ogni due mesi (40 euro al mese). Può essere usata per:

spesa alimentare

prodotti farmaceutici e sanitari

pagamento di bollette luce e gas

A chi spetta

La Carta Acquisti è destinata a:

anziani over 65

genitori con bambini sotto i 3 anni

I limiti ISEE 2025 sono:

fino a 8.117,17 euro per under 70

fino a 10.822,90 euro per over 70

Come richiederla

Diversamente dalla “Dedicata a Te”, qui è necessaria una domanda:

Modulo disponibile presso Poste Italiane o INPS

Aggiornato ogni anno dal 1° gennaio con i nuovi limiti ISEE

Una volta accettata, la carta viene consegnata già caricata con il primo importo

Vantaggi extra

Sconto del 5% nei negozi e farmacie convenzionate

Misurazione gratuita di pressione e peso in molte farmacie

Differenze principali tra le due carte

Caratteristica Carta “Dedicata a Te” 2025 Carta Acquisti

Importo 500 € una tantum 80 € ogni 2 mesi

Destinatari Famiglie con min. 3 persone, ISEE ≤ 15.000 € Over 65 e genitori con bimbi < 3 anni

Modalità Assegnazione automatica da INPS Domanda tramite Poste/INPS

Utilizzo Solo alimentari Alimentari, farmaci, bollette

Scadenza Prima spesa entro 16 dicembre 2025 Nessuna scadenza specifica

Cosa fare subito

Controlla il tuo ISEE 2025

Se hai diritto alla Carta Acquisti, scarica il modulo di domanda a gennaio

Se rientri tra i beneficiari della “Dedicata a Te”, aspetta la comunicazione del Comune

Usa la carta entro i tempi previsti per non perdere il bonus