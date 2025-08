Nel corso della settimana da lunedì 4 a venerdì 8 agosto 2025, l’INPS prevede l’erogazione di diversi pagamenti destinati a disoccupati, famiglie a basso reddito e genitori di nuovi nati. Alcune prestazioni saranno corrisposte automaticamente, mentre altre richiederanno specifici requisiti o precedenti domande. Di seguito, una panoramica completa su date attese e beneficiari.

NASpI: accrediti tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto

Tra le prestazioni più attese figura la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), l’indennità di disoccupazione rivolta ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro. Tra i beneficiari rientrano anche apprendisti, soci lavoratori di cooperative, artisti con contratto subordinato e personale scolastico a termine.

La prestazione, erogata su base mensile e previa domanda, viene solitamente accreditata nei giorni intorno alla decina di ogni mese. Considerando che le lavorazioni sono iniziate il 1° agosto, i primi accrediti sono attesi tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto. I pagamenti continueranno anche nella settimana successiva.

Importante ricordare che la NASpI erogata ad agosto fa riferimento al periodo di luglio.

Trattamento integrativo: possibili i primi accrediti

Nel corso della stessa settimana potrebbe partire anche l’accredito del trattamento integrativo di luglio, noto come ex Bonus Renzi. Si tratta di un beneficio da 1.200 euro annui (100 euro al mese) riconosciuto ai titolari di NASpI con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro annui.

Mentre i lavoratori dipendenti lo ricevono direttamente in busta paga, i disoccupati lo ricevono mensilmente dall’INPS. Non è prevista una data fissa per il pagamento, ma sulla base degli anni precedenti gli accrediti potrebbero iniziare proprio entro l’8 agosto.

Per controllare l’avvenuto pagamento è possibile accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino tramite il portale INPS.

Carta Acquisti: ricariche solo per chi attende arretrati

Per il mese di agosto 2025 non sono previste nuove ricariche della Carta Acquisti da 80 euro, poiché la mensilità è già stata coperta con la ricarica avvenuta a inizio luglio. Le ricariche, infatti, avvengono con cadenza bimestrale nei mesi dispari (gennaio escluso, che slitta a febbraio).

Tuttavia, tra il 4 e l’8 agosto potrebbero ricevere l’accredito i beneficiari che attendono arretrati o che non hanno ricevuto la ricarica prevista per luglio.

La Carta Acquisti spetta a cittadini con più di 65 anni o con figli sotto i 3 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 8.117,17 euro. Può essere utilizzata per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e per il pagamento delle utenze.

Bonus nuovi nati: possibili pagamenti settimanali

L’INPS potrebbe procedere questa settimana con nuovi pagamenti relativi al Bonus da 1.000 euro per i nuovi nati. La misura è riservata ai genitori di bambini nati o adottati nel 2025, con ISEE Minorenni non superiore a 40.000 euro.

Il bonus viene erogato in un’unica soluzione, previa presentazione della domanda entro 120 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. Non essendo previsto un calendario fisso per gli accrediti, nuove disposizioni potrebbero avvenire tra il 4 e l’8 agosto.