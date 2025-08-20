Momenti di paura in Contrada Santa Elia a Gesualdo, dove un cane di razza Rough Collie (conosciuto come Lassie) è rimasto con la testa incastrata nell’inferriata di una finestra. L’animale, in evidente difficoltà, è stato salvato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda.

La segnalazione del proprietario

L’allarme è partito dal proprietario del cane, che ha immediatamente contattato il centralino del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino dopo essersi reso conto della pericolosa situazione. Il cane, nell’intento probabilmente di affacciarsi o uscire, era rimasto bloccato tra le sbarre metalliche, senza possibilità di liberarsi da solo.

L’intervento dei caschi rossi

La squadra dei vigili del fuoco è giunta rapidamente sul posto e ha avviato le operazioni di soccorso. Con tecniche delicate e attrezzature adeguate, i pompieri sono riusciti a liberare la testa del cane dalle inferriate, evitando che l’animale riportasse ferite o traumi.

Cane in buone condizioni di salute

Una volta estratto, il Rough Collie è stato subito affidato al proprietario. Fortunatamente l’animale non ha riportato alcun danno fisico, solo un grande spavento. Le sue condizioni sono state giudicate buone e non è stato necessario l’intervento di un veterinario.

Un episodio a lieto fine

L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di trasformare una situazione potenzialmente drammatica in un episodio a lieto fine. Ancora una volta si conferma l’importanza del pronto intervento dei caschi rossi, sempre in prima linea non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per la tutela e la salvaguardia degli animali in difficoltà.