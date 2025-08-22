Un dramma ha colpito la comunità di Cautano. Nella mattinata di ieri, Giuseppe Rapuano, 91 anni, residente in via Vigne, ha perso la vita precipitando in un dirupo nella contrada Loreto.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si era recato come di consueto in un terreno di sua proprietà per una passeggiata. Rapuano era noto in paese per la sua esperienza come potatore: per anni aveva esercitato il mestiere con grande competenza e, nonostante l’età, continuava a dispensare consigli agli agricoltori locali.

L’allarme è scattato intorno alle 13, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno avviato le ricerche. Poco dopo la tragica scoperta: il corpo senza vita è stato rinvenuto in fondo a un vallone.

I soccorsi

Per il recupero della salma è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, mentre sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Vitulano e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità cautanese. Numerosi cittadini stanno manifestando vicinanza e affetto ai quattro figli dell’uomo: Maria Giovanna, Domenico, Annamaria e Rino.