Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo tra i giovani in Italia è in crescita, con dati allarmanti che emergono dal report “Bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra ragazzi”. Secondo lo studio ESPAD®Italia 2024 del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), oltre 1 milione di studenti tra i 15 e i 19 anni hanno subito episodi di cyberbullismo, pari al 47% degli adolescenti italiani. Il fenomeno è diffuso senza distinzioni di genere, con una leggera prevalenza di ragazzi che subiscono cyberbullismo rispetto alle ragazze.

La scuola rappresenta il principale luogo dove si verifica il bullismo, con il 64% degli episodi che avviene all’interno degli istituti scolastici. Il 66% degli episodi di bullismo avviene tra le mura scolastiche, sottolineando la necessità di interventi urgenti per rendere le scuole luoghi sicuri per tutti gli studenti. Gli insegnanti e le famiglie devono lavorare insieme per promuovere una cultura di rispetto e solidarietà tra le nuove generazioni.

Sebbene il report non fornisca dati specifici sulla nazionalità romena e ucraina, è noto che i ragazzi stranieri possono essere più vulnerabili al bullismo e al cyberbullismo a causa delle differenze culturali e linguistiche. Il fenomeno del bullismo colpisce duramente i giovani con background migratorio, che possono sperimentare isolamento sociale e disagio psicologico.

Dati allarmanti

– Oltre 800.000 studenti hanno agito come cyberbulli, con una percentuale più alta tra i ragazzi (35%) rispetto alle ragazze (29%).

– Il 23% degli studenti si trova in un circolo vizioso, ricoprendo il duplice ruolo di vittima e autore di cyberbullismo.

– Le ripercussioni psicologiche del bullismo sono profonde, con sintomi di ansia, depressione e isolamento sociale che colpiscono le vittime.