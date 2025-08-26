Sembra scontato, ma Tony Colombo ha praticamente fatto registrare l’ennesimo “sold out” anche a Brusciano, lunedì sera, in occasione della “Festa dei Gigli” – giunta alla 150a edizione – in onore di Sant’Antonio da Padova. Ben 25mila gli spettatori accorsi in piazza al grande concerto del cantautore palermitano inserito nel lungo “Europe Tour 2025″. Colombo sta praticamente collezionando una impressionante serie di pienoni ovunque si esibisca.

In scaletta i grandi successi di Tony Colombo, da “Sotto ’e stelle” a “Ti aspetto all’altare” passando per “Si cagnata”, “T’aspetto fore ’o core”, “Innamorato di te”, “Sabato sera”, “Si cchiu fort ’e me”, “Ti prometto”, “Senza russetto”, “Strigneme accussì” e l’ultimo “Se devo tradirti lo faccio con te” che, come le ultime hit di successo, porta la firma Vincenzo D’Agostino-Luca Barbato-Tony Colombo: “una storia d’amore intensa, vera e senza compromessi”, come ha spiegato Tony Colombo. Il mio nuovo singolo, “Se devo tradirti lo faccio con te”, disponibile su tutte le piattaforme di streaming e con il video ufficiale su YouTube dal 25 agosto, è prodotto da CR Studio e distribuito da Sony Music e Altafonte».

Ad accompagnare Tony Colombo sul palco la band composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso) e Nicola Abate (pianoforte). Ai cori Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli e Simona Papi. La direzione artistica è del maestro Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. La produzione è della “CR Studio”, il management è curato da Gennaro Caiazzo. Prossimi live di agosto, il 28 al Velodromo di Palermo e il 31 agosto a Cicciano.