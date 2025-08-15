Momenti di paura e forti disagi alla circolazione lungo l’autostrada A30 Caserta–Salerno, in direzione sud, nei pressi dello svincolo di Sarno. Un camion adibito al trasporto di pomodori pelati ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva il tratto autostradale. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate nel vano motore o nella parte posteriore del mezzo, propagandosi rapidamente e avvolgendo in pochi minuti l’intero veicolo. L’autista, accortosi del pericolo, è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza e a mettersi in salvo prima che il fuoco diventasse incontrollabile.

L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, che ha reso difficoltosa la visibilità per gli automobilisti in transito e ha costretto molti a rallentare bruscamente.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi alla vegetazione circostante. Le forze dell’ordine hanno provveduto a deviare temporaneamente il traffico, formando code e rallentamenti su più chilometri.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Le operazioni di bonifica sono proseguite per diverse ore e sono in corso accertamenti per determinare le cause precise dell’incendio, che potrebbe essere provocato da un guasto meccanico o da un surriscaldamento.