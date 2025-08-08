Un incendio di vaste proporzioni è in corso in un’area verde alle pendici del Vesuvio.

Una densa colonna di fumo, visibile anche da Napoli, si è alzata in cielo, preoccupando residenti e turisti.

Sul posto sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di contenimento del rogo.

I numeri degli incendi in Campania

Secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, dal 15 giugno 2025 ad oggi in Campania si sono registrati:

1.060 incendi boschivi

2.568 ettari di vegetazione bruciati

L’area vesuviana, già storicamente vulnerabile agli incendi estivi, è tra le più sorvegliate per il rischio di danni ambientali e alla biodiversità.

Allerta e prevenzione

Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano la popolazione a segnalare tempestivamente ogni avvistamento di fiamme o fumo al 115 o al numero verde regionale antincendio boschivo.

Le indagini dovranno chiarire l’origine del rogo, che potrebbe essere di natura dolosa o accidentale.