Fiamme e fumo stanno interessando la Montagna di Palma Campania, in un’area di competenza del Comune di San Gennaro Vesuviano. A confermarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che ha segnalato l’emergenza in corso.

La zona colpita è di proprietà comunale e, secondo il primo cittadino, versa in condizioni di totale abbandono e senza manutenzione. Nonostante ciò, l’intervento immediato della Polizia Municipale, dei volontari della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e delle unità operative della Regione ha permesso di circoscrivere le fiamme e mantenere la situazione sotto controllo.

“Ci auguriamo – ha dichiarato Donnarumma – che si possa rientrare al più presto dall’emergenza. Continueremo a fornire aggiornamenti su ogni sviluppo del caso.”