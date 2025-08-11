Il Comune di Latina ha annunciato l’avvio del Bonus Figli – “Bonus Libri Studenti 10 e Lode”, un contributo economico destinato agli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado (terza media) con il massimo dei voti. L’iniziativa riguarda l’anno scolastico 2025/2026 ed è pensata per sostenere le famiglie in difficoltà economica, premiando allo stesso tempo il merito scolastico.

A chi è destinato

Il bonus è riservato agli studenti:

residenti nel Comune di Latina;

che hanno conseguito il diploma di terza media con votazione di 10 e lode;

provenienti sia da scuole pubbliche che paritarie.

L’obiettivo è incentivare i ragazzi meritevoli, soprattutto quelli provenienti da famiglie con limitate possibilità economiche, offrendo loro un sostegno concreto per l’acquisto di libri e materiale scolastico.

Importo e modalità di assegnazione

L’ammontare del contributo verrà definito in base al numero di domande accolte, con un tetto complessivo di 10.000 euro. Il bonus sarà erogato direttamente alle famiglie, in un’unica soluzione.

Come fare domanda

Le richieste devono essere presentate dal 31 luglio al 27 agosto 2025 esclusivamente online, accedendo alla piattaforma ufficiale www.latina.ecivis.it

con SPID.

È importante rispettare rigorosamente le scadenze, poiché le domande presentate fuori termine non saranno accettate.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

L’assessora Francesca Tesone ha sottolineato come questa misura rappresenti un investimento strategico sui giovani:

“Premiare il merito significa valorizzare l’istruzione come motore di crescita, offrendo opportunità a chi si impegna e dimostra eccellenza nello studio”.