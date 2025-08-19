Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico 2025/2026, molte famiglie si trovano a dover affrontare spese significative per l’acquisto dei libri di testo. Per questo motivo diverse Regioni italiane hanno attivato o stanno per attivare i bonus libri scolastici, contributi economici destinati agli studenti delle scuole medie e superiori.

Per la scuola primaria, invece, i testi sono gratuiti, secondo modalità gestite dai singoli Comuni.

Di seguito la panoramica aggiornata dei bandi attivi, dei requisiti ISEE e delle scadenze per presentare domanda.

Bonus libri Lazio

Nel Lazio i Comuni gestiscono i bandi secondo linee guida regionali.

Requisiti: ISEE fino a 15.493,71 euro.

Cosa copre: libri scolastici, dizionari, letture integrative, sussidi digitali e tablet.

Domanda: tramite modulo sul sito della Regione o piattaforme comunali (come nel caso di Roma).

Importo e scadenza Roma: da 170 a 200 euro a seconda della classe frequentata, con domanda entro il 12 settembre 2025.

Bonus libri Campania

La Campania prevede un sistema a due fasce di reddito.

Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633 euro.

Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300 euro (bonus solo se restano fondi).

Modalità di erogazione: voucher da spendere nelle librerie accreditate.

Scadenze: variabili. A Napoli le domande restano aperte fino al 22 settembre 2025.

Bonus libri Veneto

Il Veneto aprirà le domande dal 17 settembre al 17 ottobre 2025 (ore 14).

ISEE richiesto:

Fino a 10.632,94 euro → 200 euro.

Da 10.632,95 a 15.748,78 euro → 150 euro.

Spese ammesse: solo libri cartacei o digitali. Esclusi dizionari, materiale scolastico e dispositivi elettronici.

Nota: le fatture dovranno essere conservate per 5 anni.

Bonus libri Emilia-Romagna

Domande aperte dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 (ore 18).

Destinatari: studenti di medie e superiori nati dal 2001 in poi (senza limite di età per studenti con disabilità).

ISEE richiesto:

Fino a 10.632,94 euro.

Da 10.632,95 a 15.748,78 euro.

Importo: variabile, definito al termine delle domande in base alle risorse disponibili.

Bonus libri Puglia

Seconda finestra aperta dall’8 al 19 settembre 2025.

ISEE richiesto: fino a 12.000 euro (fino a 15.000 euro per famiglie con almeno 3 figli).

Modalità di erogazione: voucher, rimborso o comodato d’uso.

Massimali: 299 euro (scuole medie), 389 euro (scuole superiori).

Bonus libri Toscana

Seconda finestra dal 5 settembre al 3 ottobre 2025.

Requisiti: studenti under 24 residenti in Toscana, con ISEE fino a 15.800 euro.

Accesso: tramite portale regionale con SPID o CIE.

Graduatoria: priorità alle famiglie con reddito più basso.

Bonus libri Sardegna

Il bando è regionale ma le modalità cambiano da Comune a Comune.

ISEE richiesto: fino a 20.000 euro.

Importi:

Fino a 250 euro per il primo anno di medie e per il primo/terzo anno delle superiori.

Fino a 150 euro per gli altri anni scolastici.

Scadenze: variabili. A Cagliari il termine è fissato al 19 agosto 2025.

Bonus libri Umbria

ISEE richiesto: fino a 15.493,71 euro.

Modalità: rimborso su presentazione di scontrini o fatture.

Scadenza: 7 ottobre 2025.

Dal prossimo anno è previsto un sistema più semplificato senza anticipi da parte delle famiglie.

Bonus libri Calabria

ISEE richiesto: fino a 10.632,94 euro.

Scadenze: cambiano da Comune a Comune.

Reggio Calabria → termine 15 settembre 2025.

Catanzaro → dall’8 settembre all’11 novembre 2025.

Regioni senza bonus libri scolastici attivi

In alcune Regioni i bandi sono già scaduti:

Lombardia: scadenza 22 maggio 2025.

Piemonte: scadenza 27 giugno 2025.

Friuli-Venezia Giulia: scadenza 7 maggio 2025.

In altre Regioni non ci sono ancora informazioni ufficiali, tra cui: Sicilia, Trentino-Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Molise, Liguria, Marche e Valle d’Aosta. È consigliato monitorare i siti istituzionali regionali e comunali per eventuali novità.