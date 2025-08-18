Una novità importante arriva per i titolari di PostePay Evolution: il cosiddetto Bonus PostePay 2024, un prestito rapido che può raggiungere la cifra massima di 3.000 euro. L’iniziativa è pensata per chi ha bisogno di liquidità immediata senza affrontare le lunghe procedure tipiche dei prestiti bancari tradizionali.
Cos’è il Bonus PostePay 2024
Non si tratta di un bonus a fondo perduto, bensì di un prestito personale semplificato, riservato ai clienti Poste Italiane. L’importo richiedibile varia da 1.000 a 3.000 euro, con modalità di erogazione più snelle rispetto ai finanziamenti classici.
Il vantaggio principale è l’accessibilità: non servono garanzie complesse né un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È sufficiente dimostrare un reddito, anche non da lavoro dipendente, per poter accedere alla richiesta.
Requisiti per richiedere il prestito
Per ottenere il Bonus PostePay 2024 occorre:
Essere titolari di una PostePay Evolution attiva (la versione con IBAN, che consente molte più operazioni rispetto alla carta prepagata standard).
Avere un’età compresa tra 18 e 70 anni.
Disporre di un reddito dimostrabile.
Come richiedere il Bonus PostePay
La domanda può essere presentata in due modi:
In ufficio postale, recandosi direttamente allo sportello.
Online tramite l’app Poste Italiane, seguendo la procedura guidata.
In entrambi i casi sarà necessario inserire i propri dati e fornire la documentazione relativa al reddito. Una volta approvata la richiesta, l’importo verrà accreditato direttamente sulla carta PostePay Evolution.
Perché scegliere la PostePay Evolution
La carta Evolution, grazie al codice IBAN associato, offre più funzionalità rispetto alla PostePay tradizionale: bonifici, accrediti e una gestione finanziaria più completa. Con il Bonus PostePay 2024, diventa anche uno strumento rapido per accedere a liquidità extra quando serve.