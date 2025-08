Nel quadro del programma regionale 2025–2027 finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), la Regione Piemonte ha annunciato un’iniziativa a sostegno della genitorialità, destinando circa 30 milioni di euro per l’erogazione di 10.000 voucher all’anno. Il contributo economico, denominato Vesta, sarà accessibile tramite click day previsto per settembre 2025 (data ancora da definire).

Cos’è il voucher Vesta: importi e finalità

Il voucher Vesta è un contributo economico una tantum destinato alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 6 anni, per sostenere le spese legate a servizi educativi, assistenziali e ricreativi per l’infanzia. L’importo massimo erogabile è pari a 1.200 euro, in base all’ISEE del nucleo familiare.

Fasce di contributo previste:

1.200 euro per ISEE fino a 10.000 euro

1.000 euro per ISEE compreso tra 10.000 e 35.000 euro

800 euro per ISEE tra 35.000 e 40.000 euro

Spese ammissibili

Il rimborso potrà essere richiesto per le seguenti tipologie di spesa, purché documentate:

Nidi d’infanzia, micronidi, sezioni primavera

Nido in famiglia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie

Scuole dell’infanzia (non statali)

Centri estivi e servizi di baby-sitting

Attività per bambini con disabilità

Corsi sportivi e attività motorie

Corsi di massaggio infantile

Fattorie didattiche e alpeggi

Come richiedere il voucher: requisiti e procedura

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, accedendo alla piattaforma ufficiale:

www.vestapiemonte.it

Requisiti per presentare domanda:

SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

ISEE in corso di validità

Codice fiscale del minore beneficiario

IBAN di un conto corrente bancario o postale intestato al richiedente

Modalità di erogazione del bonus

Il voucher sarà rimborsato direttamente sul conto corrente del richiedente, previa verifica delle spese effettivamente sostenute. È quindi obbligatorio:

Conservare tutte le fatture e ricevute relative ai servizi fruiti

Caricare i giustificativi sulla piattaforma dedicata.