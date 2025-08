È stato firmato il 15 luglio 2025 un nuovo decreto interministeriale che istituisce il Fondo Dote per la Famiglia, una misura pensata per sostenere le famiglie a basso reddito, favorendo la partecipazione dei minori ad attività sportive e ricreative.

Il provvedimento nasce dalla collaborazione tra il Ministero dello Sport, il Ministero dell’Economia e il Ministero del Lavoro e introduce un contributo economico fino a 300 euro per ciascun figlio, destinato esclusivamente alla copertura dei costi di attività sportive extrascolastiche.

A chi è destinato il bonus

Il contributo è riservato a famiglie con:

ISEE pari o inferiore a 15.000 euro

Figli di età compresa tra 6 e 14 anni

Ogni nucleo familiare potrà richiedere il bonus per un massimo di due figli, ricevendo così fino a 600 euro complessivi. Il sostegno non è cumulabile con altri incentivi pubblici o agevolazioni fiscali riferiti alle medesime attività.

Come funziona il bonus sport

A differenza di altri contributi, il bonus non verrà erogato direttamente alle famiglie, ma sarà trasferito agli enti sportivi accreditati che organizzano i corsi. Questo sistema garantisce che le risorse vengano impiegate esclusivamente per la partecipazione dei minori alle attività.

Le attività sportive dovranno:

Essere gestite da enti riconosciuti come ASD, SSD o ETS regolarmente iscritti nei registri ufficiali

Prevedere almeno due allenamenti settimanali

Iniziare entro il 15 dicembre 2025 e concludersi entro il 30 giugno 2026

Tempistiche e modalità di richiesta

Il processo di attuazione si sviluppa in due fasi:

Adesione degli enti sportivi

Gli enti che intendono partecipare al programma dovranno presentare domanda entro l’8 settembre 2025. Una volta selezionati, saranno inseriti in un elenco ufficiale pubblicato dal Ministero dello Sport.

Domanda delle famiglie

Le famiglie potranno fare richiesta del bonus a partire dalla fine di settembre 2025, dopo la pubblicazione dell’elenco degli enti accreditati. Il contributo sarà assegnato in base all’ISEE e fino ad esaurimento delle risorse.

Obiettivo della misura

Il Fondo Dote per la Famiglia punta a ridurre le disuguaglianze nell’accesso allo sport, favorendo l’inclusione sociale e la salute dei più giovani. Un investimento nelle famiglie e nel futuro dei bambini, in un’ottica di pari opportunità e benessere.