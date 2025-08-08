Tra agosto e settembre 2025, circa mezzo milione di lavoratori del Lazio riceverà un aumento di stipendio grazie al rinnovo di diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

Gli incrementi, frutto di accordi tra sindacati e associazioni datoriali, interesseranno i settori calzaturiero, funerario e metalmeccanico Unionmeccanica-Confapi.

Quanto aumenteranno gli stipendi

L’aumento medio previsto è di circa 200 euro lordi, con modalità e tempistiche di erogazione differenti a seconda del settore. Si tratta di un intervento che potrà alleggerire le spese domestiche di molte famiglie, distribuendo il beneficio in più tranche.

Settore calzaturiero

Lavoratori interessati: circa 75.000

Aziende coinvolte: 4.000

Contratto rinnovato: luglio 2024, scadenza dicembre 2026

Aumento totale: 191 euro

Distribuzione:

90 € ad agosto 2024 (già erogati)

51 € ad agosto 2025

50 € ad agosto 2026

Settore funerario

Lavoratori interessati: circa 20.000

Aumento totale: 200 euro

Distribuzione:

30 € ad agosto 2025

50 € ad agosto 2026

50 € ad agosto 2027

70 € ad agosto 2028

Settore metalmeccanico (Unionmeccanica-Confapi)

Durata contratto: biennale, fino al 31 dicembre 2026

Aumento totale: 100 € (prime erogazioni) con ulteriori adeguamenti

Distribuzione:

27,90 € a giugno 2025 (già erogati)

22,10 € a settembre 2025

50 € a giugno 2026

Un intervento mirato per sostenere il reddito

Il rinnovo dei contratti collettivi non solo garantisce aumenti in busta paga, ma rafforza le tutele dei lavoratori, aggiornando le condizioni economiche e normative.

L’impatto positivo si farà sentire soprattutto nelle famiglie a reddito medio e basso, in un contesto di aumento dei costi della vita.