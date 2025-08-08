Il bonus animali domestici da 550 euro è un’agevolazione destinata ai proprietari di cani, gatti e altri animali d’affezione, pensata per sostenere le spese legate alla loro salute e benessere.
Questa misura risponde alla crescente attenzione verso il ruolo degli animali nelle famiglie italiane, fornendo un contributo concreto per cure veterinarie, alimentazione e accessori.
A cosa serve il bonus animali domestici
Il contributo di 550 euro può essere utilizzato per coprire parte dei costi sostenuti per:
Visite veterinarie e controlli di routine
Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate
Acquisto di farmaci veterinari
Interventi chirurgici
Alimentazione specifica
Accessori utili al benessere dell’animale
Si tratta di un aiuto economico che mira a favorire la cura corretta e costante degli animali domestici, riducendo l’impatto economico sulle famiglie.
Chi può richiedere il bonus da 550 euro
Possono presentare domanda:
Cittadini residenti in Italia
Proprietari di animali domestici regolarmente registrati all’Anagrafe degli animali d’affezione
Nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro
Titolari di animali con microchip identificativo
Persone in grado di presentare documentazione delle spese veterinarie sostenute
Il bonus è concesso per nucleo familiare e non per singolo animale.
Come fare domanda per il bonus animali
La richiesta può essere inoltrata online o tramite CAF/patronato.
Ecco la procedura:
Accedere al portale INPS utilizzando SPID, CIE o CNS
Compilare l’apposito modulo di domanda
Allegare la documentazione richiesta (ISEE e spese veterinarie)
Inviare la richiesta entro i termini stabiliti
Perché questo bonus è importante
Il sostegno economico di 550 euro non solo aiuta a fronteggiare spese impreviste, ma incentiva la prevenzione sanitaria degli animali, riducendo il rischio di malattie e migliorando la loro qualità di vita.