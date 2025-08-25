Da settimane i beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) attendono conferme sul pagamento del bonus mensile da 500 euro. Come accade ogni mese, l’incertezza sulla data di accredito ha spinto molti cittadini a controllare più volte al giorno il proprio fascicolo previdenziale sul sito INPS.

Esiti positivi dal 21 agosto

Il primo passo è arrivato il 21 agosto, quando l’INPS ha registrato gli esiti positivi delle lavorazioni per gran parte dei percettori. Un segnale che ha dato sollievo, ma non ha eliminato i dubbi: mancava infatti l’informazione più attesa, ovvero il giorno esatto dell’accredito.

La svolta: pagamenti dal 28 agosto

Nelle ultime ore è arrivata la conferma. Sul fascicolo previdenziale di numerosi beneficiari è comparsa la data del 28 agosto 2025 come giorno di pagamento della rata di agosto.

Questa rappresenta la prima data ufficiale comunicata dall’INPS e riguarda una parte dei percettori del SFL.

Accrediti completati entro il 29 agosto

L’INPS ha chiarito che non tutti riceveranno il pagamento nello stesso giorno: la gestione delle erogazioni procede a scaglioni. Tuttavia, per chi ha avuto esito positivo il 21 agosto, l’accredito sarà completato entro il 29 agosto.

Nelle prossime ore, dunque, tutti i beneficiari dovrebbero visualizzare nel proprio fascicolo la data precisa di accredito.