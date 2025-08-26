Se stai pensando di acquistare un nuovo computer, questo è il momento giusto per farlo. Acer ha infatti attivato una promozione con rimborso fino a 200 euro su una selezione di notebook. Una formula di cashback che consente di risparmiare subito su modelli di ultima generazione, compresi quelli compatibili con Windows 11.

Perché approfittare del bonus PC Acer

Molti utenti si trovano nella situazione di voler passare a Windows 11 ma non poter aggiornare il proprio dispositivo perché non compatibile. L’unica soluzione, in questi casi, è cambiare computer. Tuttavia l’investimento può essere oneroso: da qui l’interesse per sconti, offerte e bonus come quello proposto da Acer.

Il vantaggio principale del cashback Acer è che si tratta di una promozione aperta a tutti, a differenza dei contributi regionali o dei bonus statali che riguardano categorie specifiche di popolazione.

Importo del rimborso e modelli inclusi

Il rimborso varia in base al modello acquistato:

100 euro per chi sceglie i notebook Aspire 14 Ai e Aspire 16 Ai.

200 euro per i portatili della serie Swift, tra cui Swift 14 Ai e Swift 16 Ai.

Tutti i modelli inclusi nell’iniziativa sono elencati sul sito ufficiale Acer, dove è possibile consultare i dettagli completi.

Come richiedere il cashback

Per ottenere il rimborso è necessario seguire alcuni passaggi precisi:

Acquistare uno dei notebook Acer inclusi nella promozione.

Inviare entro 14 giorni la documentazione richiesta, compreso lo scontrino parlante, attraverso la procedura online sul sito Acer.

Attendere la conferma e l’erogazione del bonus.

È fondamentale rispettare le scadenze indicate, altrimenti si perde il diritto al rimborso.

Periodo di validità dell’offerta

L’iniziativa è valida per gli acquisti effettuati dal 21 agosto al 31 ottobre.

Per chi compra nei punti vendita Euronics, la promozione parte dal 1° ottobre.

Dove acquistare i PC in promozione

Il bonus Acer è disponibile presso i principali rivenditori autorizzati:

MediaWorld

Unieuro

Amazon

Expert

Trony

Euronics (dal 1° ottobre)

Store ufficiale online Acer.