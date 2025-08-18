Novità importanti per i giovani italiani che vivono in affitto: il governo ha confermato un bonus affitto dedicato agli under 31, valido per un massimo di quattro anni consecutivi. La misura consiste in una detrazione IRPEF fino a 2.000 euro annui, da richiedere tramite dichiarazione dei redditi.

A chi è rivolto il bonus affitto under 31

Il beneficio spetta ai giovani con:

età compresa tra 20 e 30 anni (non compiuti);

un contratto di locazione regolare per un immobile o una porzione di immobile destinato a residenza principale;

reddito ISEE non superiore a 15.493,71 euro per ogni anno di fruizione.

Attenzione: il bonus decade se durante il quadriennio le condizioni economiche del richiedente superano i limiti previsti.

Quanto spetta

L’importo della detrazione varia in base al canone annuo pagato:

detrazione minima: 991,60 euro (per chi paga almeno 4.200 euro l’anno, circa 350 euro al mese);

detrazione massima: 2.000 euro (per chi paga 10.800 euro annui o oltre, quindi dai 900 euro al mese in su).

Cosa non è ammesso

Il bonus non si applica se:

l’immobile coincide con l’abitazione principale dei genitori o dei tutori;

l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso, ville e castelli).

Come fare domanda

Il bonus non è automatico: occorre richiederlo tramite dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

Modello 730: la detrazione va indicata nel quadro E71;

Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico): va riportata nel quadro RP.

La scadenza per l’invio della dichiarazione è fissata al 30 settembre 2025.

Perché conviene muoversi subito

Considerato che l’affitto rappresenta una delle spese più pesanti per i giovani lavoratori e studenti, il bonus affitto under 31 può garantire un risparmio fino a 8.000 euro complessivi in quattro anni. Presentare correttamente la domanda entro i termini è quindi fondamentale per non perdere l’opportunità.

