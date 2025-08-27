Buone notizie per molti ex e attuali clienti Enel Fibra: nei prossimi giorni arriveranno i bonifici di rimborso da 70 euro. Si tratta di un’operazione avviata dall’azienda per risarcire chi, a partire da aprile 2023, ha sottoscritto un contratto di fornitura internet e ha poi riscontrato disservizi legati alle procedure di attivazione.

Perché arriva il rimborso

La misura riguarda i clienti che erano stati attratti da promozioni particolarmente vantaggiose che promettevano la migrazione semplice da altri operatori. In realtà, in molti casi non c’è stata una vera e propria migrazione, bensì l’attivazione di una nuova linea, con conseguente doppia fatturazione: quella del vecchio gestore e quella del nuovo contratto Enel Fibra.

A seguito delle segnalazioni, l’azienda ha deciso di riconoscere un bonus di 70 euro a titolo di indennizzo.

Chi riceverà i 70 euro

Non tutti i clienti Enel, dunque, potranno beneficiarne. Il rimborso spetta esclusivamente a chi:

ha sottoscritto un contratto Enel Fibra dal mese di aprile 2023, ha riscontrato i disservizi legati alla mancata migrazione e alla doppia fatturazione, ha presentato regolare segnalazione del problema.

Come sarà erogato il bonus

Il rimborso sarà corrisposto tramite bonifico bancario. Secondo le comunicazioni, gli accrediti sono già avviati e nei prossimi giorni i beneficiari vedranno arrivare i 70 euro direttamente sul proprio conto corrente.

Si tratta di una cifra simbolica, ma significativa: in questo caso non sono i clienti a pagare l’azienda, bensì Enel a riconoscere un risarcimento a chi è penalizzato.