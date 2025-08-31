Una tragedia ha scosso Latina nella notte tra venerdì e sabato. Una ragazza di quasi 17 anni è deceduta all’ospedale Santa Maria Goretti, poche ore dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione in via Don Luigi Sturzo, a ridosso del centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre in casa non erano presenti né la madre né il fratello minore, rientrati poco dopo. La giovane è stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il suo cuore ha smesso di battere nella notte.

Le indagini della polizia

Sull’accaduto indagano gli agenti della Questura di Latina, che stanno raccogliendo elementi utili a chiarire la dinamica. Non viene esclusa nessuna ipotesi, compresa quella di un gesto volontario. Tra i particolari emersi, vi sarebbe la comunicazione di una bocciatura scolastica ricevuta poche ore prima dell’accaduto.

Comunità sotto shock

La notizia ha destato profondo dolore in città, soprattutto nella comunità scolastica del liceo Ettore Majorana, frequentato dalla studentessa. Compagni e docenti hanno espresso vicinanza alla famiglia, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa.

Un tema delicato

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per accertare le cause della caduta. La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza del sostegno psicologico ai più giovani, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità legati alla scuola, alla crescita e alle difficoltà personali.