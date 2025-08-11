Un bambino di appena un anno è morto dopo essere arrivato in arresto cardiocircolatorio al pronto soccorso dell’ospedale di Vasto. Secondo le prime informazioni, intorno alle 19:10 la madre, di origine romena, ha portato il piccolo in ospedale. I medici hanno tentato ogni manovra di rianimazione, compresa l’intubazione, ma nonostante gli sforzi il bambino non si è ripreso.

Nessun segno di violenza sul corpo

Dai primi accertamenti, sul corpo non sarebbero emersi segni esterni di lesioni. La madre ha raccontato che, dopo aver mangiato un biscotto, il figlio si era addormentato. Poco dopo, lo avrebbe visto vomitare e avrebbe cercato di soccorrerlo. Non è ancora chiaro se la donna abbia tentato una manovra di disostruzione prima di recarsi in ospedale.

Ipotesi polmonite ab ingestis

Il piccolo, secondo quanto appreso, avrebbe mangiato anche un biscotto. Tra le cause del decesso non si esclude una polmonite ab ingestis, ovvero un’infiammazione polmonare causata dall’inalazione accidentale di materiale solido o liquido nelle vie respiratorie.

Indagini e autopsia

I carabinieri hanno già ascoltato la madre per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Su richiesta dell’ospedale, la Procura di Vasto ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita all’ospedale di Chieti, dove la salma verrà trasferita.